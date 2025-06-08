Гвардеец-разведчик: воюющие за ВСУ наемники маскируются под мирное население

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ на южнодонецком направлении, маскируются под гражданское население, рассказал ТАСС гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным Снаряд.
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