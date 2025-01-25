Русские старики остались без помощи в Таджикистане: "Они брошенные и забытые. Как отработанный материал"

Кто в нашем правительстве додумался до такого идиотизма, как русский театр в Таджикистане? Они же русского языка не знают и не хотят знать! Зачем им строить современные школы, они же все равно не пойдут в науку, их любовь - базар, этим все сказано! На эти деньги лучше вывезти остатки русских людей на родину, дать им жилье нормальное, предоставить бесплатное лечение... Вот это будет благое дело!

евгений никитин

Хватит тут слезы лить о бедных и несчастных русских живущих в бывших союзных республиках. Кто им мешал переехать в Россию в 90-е? Я отвечу. Они и только они. В 0-е Россия была в руинах, а бывшие нажившие капитал на России жили не плохо. Россия пенсии платила. А вот когда ситуация повернулась на 180 градусов и там стало жить плохо. Они заплакали и стали проситься к нам. Мы мол ваши, мы же русские. Они такие же предатели как и хохлы, и как те что побежали при мобилизации.