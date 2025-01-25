Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русские старики остались без помощи в Таджикистане: "Они брошенные и забытые. Как отработанный материал"

Русские старики остались без помощи в Таджикистане: "Они брошенные и забытые. Как отработанный материал"

Царьград Коллаж Царьграда Крик о помощи адресован МИД России - русские старики, родившиеся в СССР и работавшие всю жизнь на благо большой страны, остались без помощи в Таджикистане.

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Тимофеев Николай                                                                              Зато таджикам строят школы, театры на питание в школах таджикам деньги выделяют,  а вот старикам русским нет.
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3 час.
Гулька
Кто в нашем правительстве додумался до такого идиотизма, как русский театр в Таджикистане? Они же русского языка не знают и не хотят знать! Зачем им строить современные школы, они же все равно не пойдут в науку, их любовь - базар, этим все сказано! На эти деньги лучше вывезти остатки русских людей на родину, дать им жилье нормальное, предоставить бесплатное лечение... Вот это будет благое дело!
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59 мин.
евгений никитин
Хватит тут слезы лить о бедных и несчастных русских живущих в бывших союзных республиках. Кто им мешал переехать в Россию в 90-е? Я отвечу. Они и только они. В 0-е Россия была в руинах, а бывшие нажившие капитал на России жили не плохо. Россия пенсии платила. А вот когда ситуация повернулась на 180 градусов и там стало жить плохо. Они заплакали и стали проситься к нам. Мы мол ваши, мы же русские. Они такие же предатели как и хохлы, и как те что побежали при мобилизации.
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31 мин.

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