Царьград

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Певица МакSим встала на лыжи, но петь пока не в состоянии

Певица МакSим встала на лыжи, но петь пока не в состоянии

Знаменитость, недавно выложившая в свои соцсети кадры того, как она проводит время на горнолыжных курортах, тем самым поддержав Олимпийскую сборную России на Олимпиаде, считает, что из-за проблем с лёгкими она вернётся на сцену ещё не скоро.

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