Певица МакSим встала на лыжи, но петь пока не в состоянии

Знаменитость, недавно выложившая в свои соцсети кадры того, как она проводит время на горнолыжных курортах, тем самым поддержав Олимпийскую сборную России на Олимпиаде, считает, что из-за проблем с лёгкими она вернётся на сцену ещё не скоро.