Агрессия США и Израиля против Ирана приведет к появлению «Супер–ИГИЛ*»

Политические элиты в Вашингтоне и Тель–Авиве продолжают повышать ставки в ближневосточной игре, открыто обсуждая сценарии окончательного силового сокрушения Ирана, полного уничтожения его нефтяной инфраструктуры и ядерных объектов.
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