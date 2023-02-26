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Ранее судимый петербуржец что-то закапал двум девочкам в нос и изнасиловал их

Ранее судимый петербуржец что-то закапал двум девочкам в нос и изнасиловал их

Девочкам десять и одиннадцать лет, в преступлении подозревают 24-летнего горожанина. К полицейским Выборгского района Северной столицы обратился отец 11-летней девочки, он заявил, что над его дочерью было совершено насилие сексуального характера.

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