Ранее судимый петербуржец что-то закапал двум девочкам в нос и изнасиловал их

Девочкам десять и одиннадцать лет, в преступлении подозревают 24-летнего горожанина. К полицейским Выборгского района Северной столицы обратился отец 11-летней девочки, он заявил, что над его дочерью было совершено насилие сексуального характера.
Девочкам десять и одиннадцать лет, в преступлении подозревают 24-летнего горожанина. К полицейским Выборгского района Северной столицы обратился отец 11-летней девочки, он заявил, что над его дочерью было совершено насилие сексуального характера.
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