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Мостовой назвал лучших игроков РПЛ после трети сезона: «Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. В «Зените» ясно, что Вендел. «Крылья» – Гарре»

Мостовой назвал лучших игроков РПЛ после трети сезона: «Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. В «Зените» ясно, что Вендел. «Крылья» – Гарре»

«В «Краснодаре» у нас Джон Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас? В «Зените» ясно, что Вендел один из лидеров.

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