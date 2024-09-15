Закрытие майнингового предприятия в Норвегии вызывает рост цены на электроэнергию

В Стокмаркнесе, городе на севере Норвегии, жители выражают облегчение после закрытия местной операции по майнингу биткоинов, которой руководила Kryptovault, вызвавшая многочисленные жалобы на шум за последние два года.
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