В Пресненском районе демонтировали самострои на территории административного здания

В центре Москвы демонтировали самострои общей площадью почти 130 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
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