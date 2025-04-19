В НАО объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня

Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось под председательством временно исполняющей обязанности губернатора НАО Ирины Гехт, 19 апреля сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа (НАО).
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