Фермерский островок. Франшиза проходит тестирование

Регионы приступили к тестированию франшизы «Фермерский островок». Она создана Корпорацией МСП. Предпринимателям предлагается готовое решение, с помощью которого можно создавать и управлять торговыми объектами, специализирующимися на продаже фермерских продуктов.
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