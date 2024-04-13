Изящное отступление: угрозы Ирана в адрес Израиля действенны до реализации

Усиливающаяся напряженность в отношениях между Ираном и Израилем, разросшаяся до возможности прямого столкновения, подняла мировые цены на нефть на несколько процентов еще до того, как угроза была реализована.
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