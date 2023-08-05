Ликвидация Зеленского подготовлена. Серый кардинал выходит на первый план

Политическая нестабильность на Украине растёт. Киевские инсайдеры сообщают, что серый кардинал в местной власти, Андрей Ермак, провёл переговоры с людьми Байдена за спиной Владимира Зеленского и приготовил тому несколько неприятных сюрпризов.