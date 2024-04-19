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Четыре человека погибли при столкновении фуры и легковушки под Саратовом

Четыре человека погибли при столкновении фуры и легковушки под Саратовом

Утром 19 апреля на территории Саратовской области столкнулись большегруз и легковушка. Авария унесла жизни четверых, сообщил в своем Telegram-канале Юрий Юрин, руководитель управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.

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