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«Челси» сделает 4-е предложение по Кайседо. От 80 млн фунтов «Брайтон» отказался

«Челси» сделает 4-е предложение по Кайседо. От 80 млн фунтов «Брайтон» отказался

В конце июля лондонцы сделали третье предложение о трансфере 21-летнего хавбека сборной Эквадора – 80 млн фунтов, но «Брайтон» снова отказал.

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