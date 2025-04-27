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Алаудинов: ВСУ столкнулись с проблемами при наборе бойцов, не хватает наемников

Алаудинов: ВСУ столкнулись с проблемами при наборе бойцов, не хватает наемников

ВСУ столкнулись со значительным сокращением количества иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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Валентина Литвяк
Берегите себя дорогие наши защитники, мы молимся Господу о даровании ПОБЕДЫ и вашего вовращения живыми к своим семьм.
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