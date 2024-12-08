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  • Зоя Мартьянова
    Русские то уйдут, но и вы постепенно вымрете без помощи русских, Всевышний видя вашу неблагодарность к старшему брату..."РУССКИЕ, УХОДИТЕ...
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Сам Путин им не указ: Депутат Госдумы выступил против борьбы с мигрантами

Сам Путин им не указ: Депутат Госдумы выступил против борьбы с мигрантами

Царьград Коллаж Царьграда Отчаянное сопротивление промигрантских лоббистов против линии Путина принимает всё более открытую форму.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Пора отстреливать!
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2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто. Борщевника не видели. Цены на продовольствие низкие. Зачем России учить, лечить, выдавать пособия толпам мигрантов?
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1 час.
И
ИгорьОвчаренко
Что то  тучи стали сгущаться. И внутри страны и в её окружении. Странно только то, что  ни кто ни чего не предпринимает. Все будто воды набрали в рот. Военные  подбирают цели для Орешника, а о том ,что война продолжается почти забыли, Буржуи всё ещё ни как не нажрутся, либералы ищут новые лазейки, молча трудятся  работяги, молча наблюдая за инфляцией, которая в реалии перевалила процентов так на 30-ть.Состояние  ожидания чего то  неопределённого. Чего ждём?
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11 мин.

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