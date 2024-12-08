Сам Путин им не указ: Депутат Госдумы выступил против борьбы с мигрантами

И

ИгорьОвчаренко

Что то тучи стали сгущаться. И внутри страны и в её окружении. Странно только то, что ни кто ни чего не предпринимает. Все будто воды набрали в рот. Военные подбирают цели для Орешника, а о том ,что война продолжается почти забыли, Буржуи всё ещё ни как не нажрутся, либералы ищут новые лазейки, молча трудятся работяги, молча наблюдая за инфляцией, которая в реалии перевалила процентов так на 30-ть.Состояние ожидания чего то неопределённого. Чего ждём?