Царьград Коллаж Царьграда Отчаянное сопротивление промигрантских лоббистов против линии Путина принимает всё более открытую форму.
Сам Путин им не указ: Депутат Госдумы выступил против борьбы с мигрантами
Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Пора отстреливать!
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2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто. Борщевника не видели. Цены на продовольствие низкие. Зачем России учить, лечить, выдавать пособия толпам мигрантов?
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1 час.
И
ИгорьОвчаренко
Что то тучи стали сгущаться. И внутри страны и в её окружении. Странно только то, что ни кто ни чего не предпринимает. Все будто воды набрали в рот. Военные подбирают цели для Орешника, а о том ,что война продолжается почти забыли, Буржуи всё ещё ни как не нажрутся, либералы ищут новые лазейки, молча трудятся работяги, молча наблюдая за инфляцией, которая в реалии перевалила процентов так на 30-ть.Состояние ожидания чего то неопределённого. Чего ждём?
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11 мин.
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