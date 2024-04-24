Для жителей Донбасса и участников спецоперации расширили льготную ипотеку

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Участники и ветераны спецоперации по защите Донбасса, а также ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут оформить ипотеку со ставкой в 2% на вторичку, сообщили в Минфине России.
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