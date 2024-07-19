Картофель по-средиземноморски на сковороде

На этой странице расскажу, вкусно пожарить картошку на сковороде по средиземноморскому рецепту. Если у нас в основном жарят сырой картофель, то на юге Европы принято картошку сначала отварить, а затем обжарить.
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