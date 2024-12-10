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Комитет Госдумы подготовил законопроект о взыскании долгов за услуги ЖКХ во внесудебном порядке

Комитет Госдумы подготовил законопроект о взыскании долгов за услуги ЖКХ во внесудебном порядке

В России могут изменить порядок взыскания долгов за услуги ЖКХ. Комитет Госдумы по законодательству уже подготовил законопроект, который позволит взыскивать долги за коммунальные услуги во внесудебном порядке.

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