Марк Рубио не нашел времени на встречу с главой европейской дипломатии, причем сделал это в крайне пренебрежительной форме.
Евросоюз не знает, как говорить с США Трампа
Комментарии
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alik3456 Джексон
Лучше конём балдой...
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11 час.
Галина Смирнова
Русофобке Кае Каллас Крайний раз опять икалось! Намекнули Кае вдруг - Взрослым дядям недосук!
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11 час.
Семен Демин
Да не волнуйтесь вы за Евросоюз, они найдут общий язык с США. Они просто разыгрывают спектакль из доброго и злого полицейского чтобы ловчее одурачить. Мир по Украине будет только в случае, если РФ отступит и откажется от своих интересов.
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3 час.
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