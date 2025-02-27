Евросоюз не знает, как говорить с США Трампа

Семен Демин

Да не волнуйтесь вы за Евросоюз, они найдут общий язык с США. Они просто разыгрывают спектакль из доброго и злого полицейского чтобы ловчее одурачить. Мир по Украине будет только в случае, если РФ отступит и откажется от своих интересов.