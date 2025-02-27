Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Алексеев
    Нарушение закона есть, умышленное причинение вреда здоровью, значит депортировать всю семью.Мальчик из Узбеки...
  • Одиссей
    делай, что должен - и будь, что будет!Мальчик из Узбеки...
  • Семен Демин
    Да не волнуйтесь вы за Евросоюз, они найдут общий язык с США. Они просто разыгрывают спектакль из доброго и злого пол...Евросоюз не знает...

Евросоюз не знает, как говорить с США Трампа

Евросоюз не знает, как говорить с США Трампа

Марк Рубио не нашел времени на встречу с главой европейской дипломатии, причем сделал это в крайне пренебрежительной форме.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Лучше конём балдой...
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11 час.
Галина Смирнова
Русофобке Кае Каллас Крайний раз опять икалось! Намекнули Кае вдруг - Взрослым дядям недосук!
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11 час.
Семен Демин
Да не волнуйтесь вы за Евросоюз, они найдут общий язык с США. Они просто разыгрывают спектакль из доброго и злого полицейского чтобы ловчее одурачить. Мир по Украине будет только в случае, если РФ отступит и откажется от своих интересов.
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3 час.
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