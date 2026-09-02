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Лимит в 10 тысяч: ЦБ продлил ограничения на снятие валюты

Лимит в 10 тысяч: ЦБ продлил ограничения на снятие валюты

Регулятор принял решение сохранить действующие ограничения на операции с наличной иностранной валютой ещё на полгода — до 9 марта 2027 года.

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