Волонтёры раздали тамбовчанам "Ленты Дальневосточной Победы"

3 сентября в России отмечается День воинской славы. В 1945 году именно в этот день была разгромлена японская армия и официально объявлено об окончании Второй мировой войны.
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