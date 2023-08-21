Пиоли о победе «Милана» 2:0: «У Леау есть суперсила. Пулишич – талант, в этом никогда не было сомнений. Жиру – лидер на поле и за его пределами»

«Россонери» на выезде обыграли «Болонью» (2:0). По голу забили Оливье Жиру и Кристиан Пулишич. – Нам нужно больше работать, чтобы найти баланс, но те, кто приехал к нам, определенно знают, как играть в футбол, и это хорошо для начала.
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