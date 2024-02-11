Путин VS Карлсон: два разных мира без шанса на понимание.

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр. Всё верно написано и вывод ясен. Только вот эта мысль:" А канон «здесь все понарошку, кроме денег»..." по-моему очень успешно прижилась и у нас в обществе. Попробуйте так, невзначай, в разговоре с кем угодно сказать, что деньги не главное. Что Вы услышите? Лично мне всё время говорят, что мол без денег тоже никак. Что стоит за этим определением? Это какой формат мышления и откуда он берётся, с какого возраста? Всего доброго.