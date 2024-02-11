Хотел писать про одно, а получилось совсем другое. Читатели виноваты (хнык-хнык), натолкнув, в комментариях вчерашней статьи, на очень серьёзную тему, конкретно: почему именно американский знаменитый журналист и блестящий интервьюер «поплыл» при объяснении ему прописных истин бытия русского народа, его отношения к окружающей действительности.
Путин VS Карлсон: два разных мира без шанса на понимание.
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр. Всё верно написано и вывод ясен. Только вот эта мысль:" А канон «здесь все понарошку, кроме денег»..." по-моему очень успешно прижилась и у нас в обществе. Попробуйте так, невзначай, в разговоре с кем угодно сказать, что деньги не главное. Что Вы услышите? Лично мне всё время говорят, что мол без денег тоже никак. Что стоит за этим определением? Это какой формат мышления и откуда он берётся, с какого возраста? Всего доброго.
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Деньги, конечно, главное, но НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ главное. Есть вещи и поглавнее.
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1 д.
Ольга Дударова
Деньги, конечно, вещь важная, даже очень, но не главная
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1 д.
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