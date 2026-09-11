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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Перейра: «Иногда я сам отправляю хейтеров в черный список в соцсетях. Если на самолете есть интернет, а мне не спится – сижу и блокирую их»

Экс-чемпион UFC Алекс Перейра рассказал о том, как справляется с негативом в соцсетях. «Иногда, когда у меня есть время, я сам отправляю хейтеров в черный список в соцсетях.

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