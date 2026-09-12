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Директор по развитию Фетисов и операционный директор Ефремов покинули РПЛ: «Желаем лиге успехов»

Директор по развитию Фетисов и операционный директор Ефремов покинули РПЛ: «Желаем лиге успехов»

Директор по развитию РПЛ Антон Фетисов прокомментировал слухи об уходе со своего поста.Директор по развитию РПЛ Антон Фетисов прокомментировал слухи об уходе со своего поста.

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