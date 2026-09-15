Конокрады пустили на колбасу табун редких лошадей в Кабардино-Балкарии

РИА Новости/Виталий Тимкив Зольский суд Кабардино-Балкарии приговорил четырех конокрадов к срокам до 3,5 лет за кражу 50 лошадей.
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