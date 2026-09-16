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Польша намерена передать Украине дополнительные ракеты для Patriot

Польша намерена передать Украине дополнительные ракеты для Patriot

Польша планирует включить ракеты для американских зенитных комплексов Patriot в очередную партию военной помощи Украине.

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