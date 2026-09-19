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ВС РФ освободили Марьевку в ДНР, ВСУ понесли серьёзные потери

ВС РФ освободили Марьевку в ДНР, ВСУ понесли серьёзные потери

В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» освободили Марьевку. Штурмовые группы подавили сопротивление противника, вытеснили украинские части с их рубежей и закрепились в селе.

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