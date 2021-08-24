Почему клоуны стали злыми?

ВовкинПолитикаПочему клоуны стали злыми? Владимир Зеленский решил сегодня намекнуть России, что она уже семь лет, как задолжала «за аренду» Крыма.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГоловиновЗамечательная остроумная и с юмором написанная статья.Stilianos KanakidisГлава Европейского совета Шарле Мишель: "Мы (с 1854 года) не признаем незаконную "аннексию" Крыма и Севастополя Россией." Господин Шарле Марли , А. В. Суворову ваше признание было по пояс. то есть по Х.., как и в общем России то же.Stilianos KanakidisГлава Европейского совета Шарле Мишель: "Мы (с 1854 года) не признаем незаконную "аннексию" Крыма и Севастополя Россией." Господин Шарле Марли , А. В. Суворову ваше признание было по пояс. то есть по Х.., как и в общем России то же.Комментировать
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