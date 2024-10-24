На эмуляторе shadPS4 удалось запустить еще один эксклюзив Sony – God of War 3 Remastered С ка...

На эмуляторе shadPS4 удалось запустить еще один эксклюзив Sony – God of War 3 RemasteredС каждым днем эмулятор shadPS4 демонстрирует всё большие успехи в эмуляции эксклюзивов PS4: в этот раз с его помощью пользователям удалось запустить God of War 3 Remastered.