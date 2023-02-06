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Губернатор Калужской области Шапша сообщил о взрыве беспилотника в регионе

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о взрыве беспилотника в регионе

В своём Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал информацию о взрыве беспилотника над лесом близ Калуги.

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