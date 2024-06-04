Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил на Валааме мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны, более тридцати лет проживавших в здешнем доме-интернате и нашедших на острове свой последний приют.
Антисоветский миф о ГУЛАГе для ветеранов-инвалидов
Комментарии
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Traveller
Знаю одного товарисча, на которого косвенно указал автор, написав слова: "К ним присоединялись и представители церкви, которые считали, что в СССР было полное мракобесие и делать могли только «галоши»." 🥲
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