«Сейчас я обрела цель и смысл»: московские активисты о жизни на пенсии

Серебряный возраст — это не только дача, внуки и зимние заготовки. В Международный день пожилых людей участники проектов «Московское долголетие», «Мой социальный центр» и центра занятости «Моя карьера» рассказали «Снобу», как цифры в паспорте не мешают найти работу мечты, хобби, друзей и даже любовь всей жизни Феликс Томов и Галина Кон Фото: из личного архива Феликс Томов и Галина Кон, 84 года и 80 лет Феликс Николаевич: «Наша первая встреча произошла четыре года назад в столовой Геронтологического центра, где мы живем.