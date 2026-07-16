Диетолог назвала полезный при похудении фастфуд

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная, комментируя историю жительницы Москвы, у которой уменьшилась талия и снизился холестерин после месячного поедания шаурмы, рассказала, можно ли похудеть, питаясь только фастфудом .
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