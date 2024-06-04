На Алтае лишенный прав тракторист выпал пьяным из кабины и погиб под катком

В произошедшем обвиняют руководителя погибшего В Республике Алтай завершили расследование дела по обвинению жителя Усть-Канского района в нарушении требований охраны труда, повлекших смерть тракториста-машиниста, сообщили в СК региона.
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