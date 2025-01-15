ВСУ опять нанесли удары по России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow

Ответом стал групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины В Минобороны России сообщили, что групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины стал ответом на удары ВСУ западными ракетами ATACMS и Storm Shadow.
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