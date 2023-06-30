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Ярошик о задаче «Оренбурга»: «Нелегко будет повторить результат прошлого сезона, но постараюсь быть успешным»

В чемпионате Мир РПЛ-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место. — Когда на вас вышел «Оренбург»? — Месяца два назад я говорил с Личкой.

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