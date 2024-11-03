Ломать - не строить😡😡😡 Горожанин возмутился беспорядком после проведения земляных работ. Вокруг домов жуткая грязь! Кто будет устранять последствия раскопок.
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Ломать - не строить😡😡😡 Горожанин возмутился беспорядком после проведения земляных работ. Вокруг домов жуткая грязь! Кто будет устранять последствия раскопок.