🌺 Други, с праздником — с Днем любителей лета! Думаем, среди нас много тех, кто ждал и дождался, и сейчас радуется теплу.
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🌺 Други, с праздником — с Днем любителей лета! Думаем, среди нас много тех, кто ждал и дождался, и сейчас радуется теплу.