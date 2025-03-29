Роскачество рассказало о схеме мошенников с изъятием животных

Россиянам стали звонить мошенники, представляющиеся сотрудниками «жилищной инспекции». Злоумышленники вымогают у людей деньги под угрозой изъятия питомцев в связи с якобы превышенным «лимитом», передает Роскачество.
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