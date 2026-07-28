Лжебот Киберполиции появился в Telegram: как не попасться на уловку

Злоумышленники создали фальшивый Telegram-бот, выдающий себя за сервис Киберполиции России. Пользователям предлагают оформить платную «подписку от киберугроз» или сообщить шестизначный код, сообщили в Киберполиции России.
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