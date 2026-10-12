«Яндекс» сообщил, что все деньги клиентов «Яндекс Пэй» находятся в безопасности

Российская компания «Яндекс» на фоне ударов по её дата-центрам беспилотников ВСУ и сбоев в работе сервисов из-за этого заявила, что все деньги клиентов «Яндекс Пэй» находятся в безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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