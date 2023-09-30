Новости Хард- Рока этой недели

Мы на завершающем этапе 2023 года! Осталось всего три месяца в году, и пройдет совсем немного времени, прежде чем спрос на списки в изобилии обрушится подобно приливной волне, и мы начнем публиковать лучшие альбомы этого года [и вот удобный обзор того, что уже вышло, если вы не знаете, что еще есть уже наступил в этом году].