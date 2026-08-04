Практические занятия по здоровому образу жизни нужно проводить в рамках уроков физкультуры в школах. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев ("Справедливая Россия").
В ГД предложили включить в уроки физкультуры практические занятия по ЗОЖ
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Физкультура в школах НЕГРАМОТНАЯ!!! Руки выше, ноги шире давным давно устарело! Нужны грамотные методики на базе восточных методик оздоровления типа Тай цзи цзюань, у-шу, цигун, упражнений по Норбекову и т.п. У детей гиподинамия и кривой позвоночник, восточные методики оздоровляют. Аналогично к практике должны быть привязаны ОБЖ и ботаника. Тупые картинки в учебнике по ботанике что дают на практике? Может ребенок сможет выжить в лесу, питаясь растениями? Или не отравиться ядовитой травкой, распознав ядовитый вех и отличив его от съедобного аналога? Деревья то не могут узнать...
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