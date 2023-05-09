9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне. «Май. Главная площадь страны.
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