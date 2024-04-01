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За воду будут сражаться: о чем индийский пророк предупредил Россию и весь мир

За воду будут сражаться: о чем индийский пророк предупредил Россию и весь мир

За воду будут сражаться: о чем индийский пророк предупредил Россию и весь мир Ирэн Орлонская28 марта 2024 года жители Благовещенска были поражены удивительным природным явлением — небеса в Амурской области преобразились в оранжево-желтую палитру.

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