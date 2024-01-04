16 шедевральных отзывов от покупателей, которые могут дать фору комедийному фильму

Многие из нас хотя бы раз в жизни оставляли отзыв на товар, услугу или заведение, где побывали. Кто-то предпочитает лаконичность и ограничивается изложением фактов, кто-то изливается в подробностях, описывая свои эмоции от покупки.
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