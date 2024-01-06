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Лавров рассказал, каких звезд позовут на «Рождественские встречи» в Израиле

Лавров рассказал, каких звезд позовут на «Рождественские встречи» в Израиле

Продюсер Сергей Лавров предположил, что если бы певица Алла Пугачева проводила свой музыкальный проект «Рождественские встречи» в Израиле, то в него были бы приглашены артисты, признанные в России иностранными агентами.

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Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Если бы, да кабы во рту выросли грибы!
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Какие встречи в Израиле?
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2 час.

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