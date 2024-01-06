Лавров рассказал, каких звезд позовут на «Рождественские встречи» в Израиле

Продюсер Сергей Лавров предположил, что если бы певица Алла Пугачева проводила свой музыкальный проект «Рождественские встречи» в Израиле, то в него были бы приглашены артисты, признанные в России иностранными агентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии