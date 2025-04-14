В Таджикистане произошло пятое за два дня землетрясение

Пятое за последние два дня землетрясение произошло в Таджикистане, сила толчков составила 3–4 балла. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.
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