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В Таджикистане произошло пятое за два дня землетрясение

В Таджикистане произошло пятое за два дня землетрясение

Пятое за последние два дня землетрясение произошло в Таджикистане, сила толчков составила 3–4 балла. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.

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